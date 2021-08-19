Глава Baring Vostok Майкл Калви обжаловал приговор о растрате 2,5 млрд рублей

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей, обжаловал приговор. Ранее Калви заявлял, что преследование в отношении него не имеет оснований, а дело должно быть закрыто.
О подаче адвокатами Калви жалобы сообщили «РИА Новости». «В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», – сказали изданию в суде.
6 августа главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей. К такому же сроку приговорили остальных фигурантов дела.
По версии обвинения, Майкл Калви с фигурантами дела растратили 2,5 млрд рублей кредитов, которые банк «Восточный» дал «Первому коллекторскому бюро», аффилированному с Baring Vostok. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году.
RB.ru рассказывали, что после очередного слушания Калви выступил с заявлением, что преследование в отношении него не имеет оснований, а дело должно быть закрыто.
После вынесения приговора представители европейского бизнеса осудили приговор Майклу Калви.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: bugabooks
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес-омбудсмен Титов: в теневой экономике занято 30 млн россиян
- 2 Роботы по доставке еды от «Яндекса» вышли на работу в кампусе американского университета
- 3 Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений по технологии израильской компании
- 4 Skyeng приобрел онлайн-школу программирования для детей «Кодиум»
- 5 Вьетнам занял первое место в рейтинге распространения криптовалюты