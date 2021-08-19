Глава Baring Vostok Майкл Калви обжаловал приговор о растрате 2,5 млрд рублей

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей, обжаловал приговор. Ранее Калви заявлял, что преследование в отношении него не имеет оснований, а дело должно быть закрыто.

О подаче адвокатами Калви жалобы сообщили «РИА Новости». «В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», – сказали изданию в суде.

6 августа главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей. К такому же сроку приговорили остальных фигурантов дела.

По версии обвинения, Майкл Калви с фигурантами дела растратили 2,5 млрд рублей кредитов, которые банк «Восточный» дал «Первому коллекторскому бюро», аффилированному с Baring Vostok. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году.

RB.ru рассказывали, что после очередного слушания Калви выступил с заявлением, что преследование в отношении него не имеет оснований, а дело должно быть закрыто.

После вынесения приговора представители европейского бизнеса осудили приговор Майклу Калви.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: bugabooks