Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Глава Baring Vostok Майкл Калви обжаловал приговор о растрате 2,5 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей, обжаловал приговор. Ранее Калви заявлял, что преследование в отношении него не имеет оснований, а дело должно быть закрыто.

Глава Baring Vostok Майкл Калви обжаловал приговор о растрате 2,5 млрд рублей

О подаче адвокатами Калви жалобы сообщили «РИА Новости». «В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», – сказали изданию в суде.

6 августа главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно за растрату 2,5 млрд рублей. К такому же сроку приговорили остальных фигурантов дела.

По версии обвинения, Майкл Калви с фигурантами дела растратили 2,5 млрд рублей кредитов, которые банк «Восточный» дал «Первому коллекторскому бюро», аффилированному с Baring Vostok. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году.

RB.ru рассказывали, что после очередного слушания Калви выступил с заявлением, что преследование в отношении него не имеет оснований, а дело должно быть закрыто.

После вынесения приговора представители европейского бизнеса осудили приговор Майклу Калви.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Фото: bugabooks

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес-омбудсмен Титов: в теневой экономике занято 30 млн россиян
  2. 2 Роботы по доставке еды от «Яндекса» вышли на работу в кампусе американского университета
  3. 3 Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений по технологии израильской компании
  4. 4 Skyeng приобрел онлайн-школу программирования для детей «Кодиум»
  5. 5 Вьетнам занял первое место в рейтинге распространения криптовалюты
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 августа 2021

Raifhack DS

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма