«Дело должно быть закрыто, а обвинение снято»: подсудимый Майкл Калви о деле Baring Vostok

Обвиняемый по делу Baring Vostok Майклу Калви высказался после заседания суда, на котором прокурор запросил назначить ему наказание в виде шести лет колонии условно. Калви уверен, что преследование в отношении него не имеет оснований, дело должно быть закрыто, а обвинение снято.

По словам Калви, гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей по делу и многократно протестовало против приобщения важнейших документов. Также Калви рассказал, что представители Baring Vostok подтверждали суду, что никто из фигурантов дела не получил никакой выгоды.

Кроме того, прокурор сам признал, что нет ни одного свидетеля, который бы подтвердил факт состава преступления, добавил Калви.

«Уголовное преследование меня и моих коллег не имеет никаких оснований, поэтому дело должно быть закрыто, а обвинение снято», – сказал Майкл Калви.

Калви выразил надежду, что суд вынесет справедливое решение о прекращении уголовного дела.

15 июля в Мещанском суде Москвы состоялось заседание по делу Baring Vostok, на котором прокурор запросил для основателя фонда Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей, шесть лет колонии условно.

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Фото: keywordbasket