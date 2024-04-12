Baring Vostok продал свою долю в маркетплейсе Ozon холдингу «Восток Инвестиции»

Baring Vostok продал свою долю в маркетплейсе Ozon холдингу «Восток Инвестиции». Последний теперь контролирует 28% в капитале компании. «Восток Инвестиции» владеет бывший старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» приобрел у Baring Vostok Private Equity Funds 28% акций маркетплейса Ozon. Об этом сообщила пресс–служба маркетплейса.

«Восток Инвестиции» теперь владеет 59,8 млн обыкновенных акций Ozon и одной акцией класса А. Холдингом владеет бывший старший партнер Baring Vostok и председатель совета директоров Ozon Елена Ивашенцева.

В феврале 2024 года власти согласовали раздел бизнеса инвестиционной группы Baring Vostok. Сообщалось, что российской структуре – «Восток Инвестиции» под управлением Елены Ивашенцевой – перейдут 12 активов группы.

Детали разделения бизнеса Baring Vostok стали публично известны в марте 2023 года.

Ozon ранее сообщил о планах сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Процесс редомициляции может начаться уже в 2024 году.

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