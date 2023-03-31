Ориентированная на Россию часть Baring Vostok получит доли в 12 компаниях после раздела бизнеса

После раздела бизнеса ориентированная на Россию часть инвестиционной компании Baring Vostok получит доли в 12 компаниях, в том числе в Ozon, «Вкусвилл» и Skyeng. В обмен на доли «Восток Инвестиции» возьмет на себя обязательства по долгам и заплатит $150 млн.
Подробности разделения инвестиционной компании Baring Vostok на международный фонд Baring Private Equity и российский холдинг «Восток Инвестиции» описаны в соглашении, которое Ozon направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В результате раздела бизнеса «Восток Инвестиции» получит доли в 12 компаниях, в том числе в Ozon, Skyeng, «Вкусвилл». В обмен на это холдинг возьмет на себя обязательства по долгам активов в размере $140 и выплатит $150 млн спустя три года после закрытия сделки о разделении компании.
Фонды управляющей компании Baring Private Equity, которыми будет управлять в том числе основатель Baring Vostok Майкл Калви, получит активы в международных компаниях BlaBlaCar, Kaspi.kz, Kolesa.kz и других.
О реорганизации бизнеса Baring Vostok стало известно в конце декабря 2022 года. Компания будет разделена на российскую и международную части, которые будут развиваться независимо друг от друга. «Восток Инвестиции» продолжит инвестировать как в текущие проекты, которые работают в убыток, так и в новые.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Банк России продлил на полгода ограничения на зарубежные денежные переводы
- 2 Центробанк ОАЭ отозвал лицензию «МТС-Банка» на работу в стране
- 3 «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск из-за нехватки комплектующих
- 4 Основатели NtechLab заявили об уходе из компании из-за разногласий с руководством и инвесторами
- 5 Raiffeisen Bank запланировал продать подразделение в РФ или вывести его из структуры группы
ВОЗМОЖНОСТИ
31 марта 2023
31 марта 2023
31 марта 2023