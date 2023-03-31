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Ориентированная на Россию часть Baring Vostok получит доли в 12 компаниях после раздела бизнеса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

После раздела бизнеса ориентированная на Россию часть инвестиционной компании Baring Vostok получит доли в 12 компаниях, в том числе в Ozon, «Вкусвилл» и Skyeng. В обмен на доли «Восток Инвестиции» возьмет на себя обязательства по долгам и заплатит $150 млн.

Ориентированная на Россию часть Baring Vostok получит доли в 12 компаниях после раздела бизнеса

Подробности разделения инвестиционной компании Baring Vostok на международный фонд Baring Private Equity и российский холдинг «Восток Инвестиции» описаны в соглашении, которое Ozon направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В результате раздела бизнеса «Восток Инвестиции» получит доли в 12 компаниях, в том числе в Ozon, Skyeng, «Вкусвилл». В обмен на это холдинг возьмет на себя обязательства по долгам активов в размере $140 и выплатит $150 млн спустя три года после закрытия сделки о разделении компании.

Фонды управляющей компании Baring Private Equity, которыми будет управлять в том числе основатель Baring Vostok Майкл Калви, получит активы в международных компаниях BlaBlaCar, Kaspi.kz, Kolesa.kz и других.

О реорганизации бизнеса Baring Vostok стало известно в конце декабря 2022 года. Компания будет разделена на российскую и международную части, которые будут развиваться независимо друг от друга. «Восток Инвестиции» продолжит инвестировать как в текущие проекты, которые работают в убыток, так и в новые.

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