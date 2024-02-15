Власти согласовали сделку по продаже активов инвестиционной группы Baring Vostok. Российская структура – «Восток Инвестиции» – получит 12 активов, в том числе Ozon, доля группы в которой, по последним оценкам, составляет 27,7%.

Власти согласовали раздел бизнеса инвестиционной группы Baring Vostok. Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Российской структуре – «Восток Инвестиции» под управлением Елены Ивашенцевой – перейдут 12 активов группы. В их числе доля в маркетплейсе Ozon, которая, по последним данным, составляет 27,7% и оценивается в $1,37 млрд.

При этом условием согласования раздели является то, что доля в Ozon должна быть продана лицу, который не находится под санкциями, отмечает РБК.

Детали раздела бизнеса Baring Vostok впервые стали достоянием общественности в марте 2023 года. Тогда сообщалось, что в обмен на активы «Восток Инвестиции» возьмет на себя обязательства по долгам активов в размере $140 и выплатит $150 млн спустя три года после закрытия сделки о разделении компании.

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