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Катарский Lesha Bank купил бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Катарский Lesha Bank купил бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка. Холдинг «Байтерек» продал Bereke Bank за 65 млрд тенге ($146,2 млн). Сам холдинг заработал на сделке с Сбербанком более 30 млрд тенге, говорится в его отчете.

Катарский Lesha Bank купил бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка

Казахстанский государственный холдинг «Байтерек» продал бывшее дочернее предприятие Сбербанка в Казахстане катарскому банку Lesha Bank. Сумма сделки составила 65 млрд тенге ($146,2 млн по курсу на 20.05.2024), говорится в сообщении Lesha Bank.

Ранее стороны заключили предварительный договор купли-продажи, согласно которому «Байтерек» должен был получить одобрение сделки от регулирующих и надзорных органов.

В октябре 2023 года стало известно, что катарский инвестор начал проводить оценку казахстанского банка Bereke Bank. Сообщалось, что возможная продажа банка пока наиболее проработанный сценарий. 

23 августа 2022 года Сбербанк сообщил о продаже своего дочернего предприятия в Казахстане холдингу «Байтерек». Сумма сделки и ее детали не раскрывались. В 2023 году «Байтерек» отчитался, что заработал на сделке с Сбербанком более 30 млрд тенге.

Фото на обложке: ArtEvent ET / Shutterstock

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