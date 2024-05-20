Катарский Lesha Bank купил бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка. Холдинг «Байтерек» продал Bereke Bank за 65 млрд тенге ($146,2 млн). Сам холдинг заработал на сделке с Сбербанком более 30 млрд тенге, говорится в его отчете.
Казахстанский государственный холдинг «Байтерек» продал бывшее дочернее предприятие Сбербанка в Казахстане катарскому банку Lesha Bank. Сумма сделки составила 65 млрд тенге ($146,2 млн по курсу на 20.05.2024), говорится в сообщении Lesha Bank.
Ранее стороны заключили предварительный договор купли-продажи, согласно которому «Байтерек» должен был получить одобрение сделки от регулирующих и надзорных органов.
В октябре 2023 года стало известно, что катарский инвестор начал проводить оценку казахстанского банка Bereke Bank. Сообщалось, что возможная продажа банка пока наиболее проработанный сценарий.
23 августа 2022 года Сбербанк сообщил о продаже своего дочернего предприятия в Казахстане холдингу «Байтерек». Сумма сделки и ее детали не раскрывались. В 2023 году «Байтерек» отчитался, что заработал на сделке с Сбербанком более 30 млрд тенге.
Фото на обложке: ArtEvent ET /
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