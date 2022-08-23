Сбербанк продаст свою «дочку» в Казахстане и уйдет из страны

Сбербанк продаст свою «дочку» в Казахстане и покинет его рынок. Предприятие купит правительство страны в лице холдинга «Байтерек». Решение о продаже принято руководствуясь геополитической ситуацией, отметили в Сбербанке.
О продаже дочернего предприятия Сбербанка в Казахстане холдингу «Байтерек» сообщили обе стороны сделки. Никакие условия, сроки завершения сделки не уточняются.
В Сбербанке отметили, что приняли решение в том числе руководствуясь текущей геополитической ситуацией. У «Сбербанк Казахстан» достаточно ликвидности и качественный кредитный портфель, подчеркнул банк. Свое дочернее предприятие Сбербанк назвал одним из ключевых участников финансового рынка на протяжении «многих лет».
«Сбербанк Казахстан» купит холдинг «Байтерек», который на 100% принадлежит правительству Казахстана. В активе холдинга уже есть кредитные организации. В «Байтерек» уточнили, что будут выполнять обязательства «Сбербанк Казахстан» и сохранят условия по продуктам для клиентов.
Сегодня же, 23 августа, Сбербанк разделил совместное с VK предприятие «О2О Холдинг». Сбербанку достались все сервисы компании, кроме Delivery Club. Сервис доставки еды получил VK, а затем объявил о его продаже «Яндексу» и покупке у него «Новостей» и «Дзена».
Фото на обложке: 24K-Production /
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