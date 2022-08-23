Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк продаст свою «дочку» в Казахстане и уйдет из страны

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк продаст свою «дочку» в Казахстане и покинет его рынок. Предприятие купит правительство страны в лице холдинга «Байтерек». Решение о продаже принято руководствуясь геополитической ситуацией, отметили в Сбербанке.

Сбербанк продаст свою «дочку» в Казахстане и уйдет из страны

О продаже дочернего предприятия Сбербанка в Казахстане холдингу «Байтерек» сообщили обе стороны сделки. Никакие условия, сроки завершения сделки не уточняются.

В Сбербанке отметили, что приняли решение в том числе руководствуясь текущей геополитической ситуацией. У «Сбербанк Казахстан» достаточно ликвидности и качественный кредитный портфель, подчеркнул банк. Свое дочернее предприятие Сбербанк назвал одним из ключевых участников финансового рынка на протяжении «многих лет».

«Сбербанк Казахстан» купит холдинг «Байтерек», который на 100% принадлежит правительству Казахстана. В активе холдинга уже есть кредитные организации. В «Байтерек» уточнили, что будут выполнять обязательства «Сбербанк Казахстан» и сохранят условия по продуктам для клиентов.

Сегодня же, 23 августа, Сбербанк разделил совместное с VK предприятие «О2О Холдинг». Сбербанку достались все сервисы компании, кроме Delivery Club. Сервис доставки еды получил VK, а затем объявил о его продаже «Яндексу» и покупке у него «Новостей» и «Дзена».

Фото на обложке: 24K-Production / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
  2. 2 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
  3. 3 Куда идти стартапам в Казахстане
  4. 4 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  5. 5 Как я работала в рекламном агентстве в Казахстане: что удивило больше всего
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2022

Speed Dating #Web 3.0

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ