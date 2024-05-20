ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом

ЦБ планирует обязать банки усилить контроль за операциями россиян с драгметаллами. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.

Регулятор опубликовал проект поправок в положение 375-П, в котором содержится перечень признаков сомнительных операций, обратил внимание РБК. Центробанк выделил три пункта, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках можно расценить как подозрительную:

клиент покупает слитки, но не продает, или продает в значительно меньшем объеме, чем покупал; драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет; клиент не желает хранить ценности в банке, или оставлять их там «в течение незначительного срока».

Последние два критерия «сомнительности» применимы и к операциям клиентов-юрлиц, следует из поправок ЦБ. Под повышенный контроль банков должны попадать сделки юрлиц-нерезидентов по внесению «значительных объемов» наличных на счета с последующей покупкой драгметаллов в слитках, если подобные операции проводятся систематически и объем притока наличных на счет превышает 10 млн рублей в месяц.

Регулятор также предлагает прописать в 375-П пункт об «иных признаках» сомнительных операций с драгметаллами без дополнительных уточнений.

В феврале 2024 года «Тинькофф» открыл для всех клиентов возможность приобрести онлайн золотые слитки. Для покупки доступны золотые слитки разной массы — 10, 20, 50, 100, 500 грамм, 1 кг, также стандартные — от 11 до 13,3 кг.

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