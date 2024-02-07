«Тинькофф» запустил онлайн-продажи золотых слитков от 10 грамм с доставкой на дом

«Тинькофф» открыл для всех клиентов возможность приобрести онлайн золотые слитки весом от 10 грамм. Ранее такая опция была доступна только клиентам Tinkoff Premium и Tinkoff Private, а минимальный размер мерного слитка составлял 500 грамм.

Сейчас для покупки доступны золотые слитки разной массы — 10, 20, 50, 100, 500 грамм, 1 кг, также стандартные — от 11 до 13,3 кг, говорится в сообщении компании.

Если покупатель находится в Москве и Московской области, слитки привезут бесплатно в удобную точку инкассаторы на специальных бронеавтомобилях. Условия доставки слитков в другие регионы зависит от количества слитков, их размера и расстояния доставки.

Оформить покупку можно в приложении или на сайте «Тинькофф». Сделка проходит полностью онлайн. К каждому слитку выдаетсяспециальный сертификат, где указаны все основные характеристики.

При транспортировке для защиты небольших слитков от внешнего воздействия используется упаковка из прозрачного пластика и коробка, также может использоваться пакет.

Покупка золота в слитках появилась в приложении «Тинькофф» в ноябре 2022 года и ранее была доступна ограниченному числу клиентов.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock