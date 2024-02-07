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«Тинькофф» запустил онлайн-продажи золотых слитков от 10 грамм с доставкой на дом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Тинькофф» открыл для всех клиентов возможность приобрести онлайн золотые слитки весом от 10 грамм. Ранее такая опция была доступна только клиентам Tinkoff Premium и Tinkoff Private, а минимальный размер мерного слитка составлял 500 грамм.

«Тинькофф» запустил онлайн-продажи золотых слитков от 10 грамм с доставкой на дом

Сейчас для покупки доступны золотые слитки разной массы — 10, 20, 50, 100, 500 грамм, 1 кг, также стандартные — от 11 до 13,3 кг, говорится в сообщении компании.

Если покупатель находится в Москве и Московской области, слитки привезут бесплатно в удобную точку инкассаторы на специальных бронеавтомобилях. Условия доставки слитков в другие регионы зависит от количества слитков, их размера и расстояния доставки.

Оформить покупку можно в приложении или на сайте «Тинькофф». Сделка проходит полностью онлайн. К каждому слитку выдаетсяспециальный сертификат, где указаны все основные характеристики.

Покупка золота в «Тинькофф»

При транспортировке для защиты небольших слитков от внешнего воздействия используется упаковка из прозрачного пластика и коробка, также может использоваться пакет.

Покупка золота в слитках появилась в приложении «Тинькофф» в ноябре 2022 года и ранее была доступна ограниченному числу клиентов.

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Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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