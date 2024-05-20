Финляндия допустила частичное открытие границы с Россией

Правительство Финляндии может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью Yle Radio Suomi.

По его словам, с начала марта на границе не зафиксировали роста незаконных пересечений, но со стороны РФ, по данным финской стороны, «тысячи людей» хотят пройти на территорию Финляндии.

По словам Петтери Орпо, финские власти хотят нормализовать ситуацию, но все зависит от России.

«Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — отметил Петтери Орпо.

Законопроект «о выдворении», подготовленный финским МВД, предполагает, что прибывших из России беженцов разместят в специальных центрах на границе или около нее до обработки заявления на предоставление убежища. Тех, кому в убежище откажут, депортируют. Парламент рассмотрит инициативу до конца мая 2024 года.

Впервые ограничения на пропускных пунктах начали действовать по инициативе финской стороны в ноябре 2023 года. В апреле 2024 года Финляндия оставила в силе закрытие границы с Россией на неопределенный срок.

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