Финляндия оставила закрытой границу с Россией на неопределенный срок

Финляндия оставила в силе закрытие границы с Россией, теперь власти страны продлили ограничение на неопределенный срок. Предыдущий запрет должен был действовать до 14 апреля.
«Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления», — приводит агентство Bloomberg слова министра внутренних дел страны Мари Рантанен.
Как отмечали ранее в Хельсинки, в последнее время усугубилась ситуация с мигрантами на границу Финляндии и России. Бессрочное закрытие границы предложило МВД Финляндии в начале месяца.
Впервые ограничения на пропускных пунктах начали действовать по инициативе финской стороны в ноябре 2023 года.
Фото на обложке: Mini Onion /
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