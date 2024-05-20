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«Тинькофф Капитал» запустил биржевой фонд для инвестиций в IT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

УК «Тинькофф Капитал» запустила БПИФ «Тинькофф Российские Технологии» для инвестиций в акции публичных технологических компаний России. Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».

«Тинькофф Капитал» запустил биржевой фонд для инвестиций в IT

Фонд повторяет индекс Tinkoff Russian Technology Total Return Index, который отражает динамику акций российских компаний, в чей бизнес интегрированы умные технологии. Это индекс полной доходности — в нем учитываются как ценовые изменения входящих в него бумаг, так и дивидендные выплаты.

В настоящее время в составе фонда ценные бумаги таких IT-компаний, как МТС, VK, Ozon, «Астра», Positive Technologies, «Диасофт». Сообщается, что список будет расширяться — в том числе за счет того, что фонд напрямую будет участвовать в первичных размещениях компаний техносектора.

 

Торговля паями фонда доступна для неквалифицированных инвесторов. Паи фонда торгуются на Московской бирже в режиме основных торгов. Стоимость пая в момент старта торгов — 10 рублей.

Сообщается, что фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами — это позволяет повысить результат стратегии в сравнении с покупкой аналогичного набора бумаг на брокерский счет самостоятельно. Поступающие в фонд дивиденды по акциям российских компаний налогом не облагаются.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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