«Тинькофф Капитал» запустил биржевой фонд для инвестиций в IT

УК «Тинькофф Капитал» запустила БПИФ «Тинькофф Российские Технологии» для инвестиций в акции публичных технологических компаний России. Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».
Фонд повторяет индекс Tinkoff Russian Technology Total Return Index, который отражает динамику акций российских компаний, в чей бизнес интегрированы умные технологии. Это индекс полной доходности — в нем учитываются как ценовые изменения входящих в него бумаг, так и дивидендные выплаты.
В настоящее время в составе фонда ценные бумаги таких IT-компаний, как МТС, VK, Ozon, «Астра», Positive Technologies, «Диасофт». Сообщается, что список будет расширяться — в том числе за счет того, что фонд напрямую будет участвовать в первичных размещениях компаний техносектора.
Торговля паями фонда доступна для неквалифицированных инвесторов. Паи фонда торгуются на Московской бирже в режиме основных торгов. Стоимость пая в момент старта торгов — 10 рублей.
Сообщается, что фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами — это позволяет повысить результат стратегии в сравнении с покупкой аналогичного набора бумаг на брокерский счет самостоятельно. Поступающие в фонд дивиденды по акциям российских компаний налогом не облагаются.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
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