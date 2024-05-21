IVA Technologies намерена выйти на Мосбиржу, Минэк упростил патентование IT-разработок: главное 21 мая

Карина Пардаева
Минэк упростил патентование IT-разработок, IVA Technologies планирует в июне 2024 года провести IPO и привлечь 3-4 млрд рублей и другие новости 21 мая.
IVA Technologies намерена выйти на Мосбиржу, Минэк упростил патентование IT-разработок: главное 21 маяАвтор: Карина Пардаева
Россия
- Минэк упростил патентование IT-разработок. Компании смогут закреплять за собой права на разработанные алгоритмы и коммерциализировать их.
Инвестиции
- Российский разработчик видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует в июне 2024 года провести IPO и привлечь 3-4 млрд рублей. Сделка состоится в формате cash out.
Бизнес
- Продажи товаров российских дизайнеров на вторичном рынке выросли на 17%. При этом в целом сегмент ресейла за это время увеличился всего на 3%.
Сервисы и технологии
- Microsoft представила новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Инструмент записывает все действия пользователя на компьютере.
Транспорт
- Wildberries начинает продажи автомобилей Lada. На первом этапе эти машины смогут купить жители Волгоградской области, узнал ТАСС.
Фото на обложке: Unsplash
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