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IVA Technologies намерена выйти на Мосбиржу, Минэк упростил патентование IT-разработок: главное 21 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минэк упростил патентование IT-разработок, IVA Technologies планирует в июне 2024 года провести IPO и привлечь 3-4 млрд рублей и другие новости 21 мая.

IVA Technologies намерена выйти на Мосбиржу, Минэк упростил патентование IT-разработок: главное 21 мая

Россия

  • Минэк упростил патентование IT-разработок. Компании смогут закреплять за собой права на разработанные алгоритмы и коммерциализировать их.

Инвестиции

  • Российский разработчик видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует в июне 2024 года провести IPO и привлечь 3-4 млрд рублей.  Сделка состоится в формате cash out.

Бизнес

  • Продажи товаров российских дизайнеров на вторичном рынке выросли на 17%. При этом в целом сегмент ресейла за это время увеличился всего на 3%.

Сервисы и технологии

  • Microsoft представила новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Инструмент записывает все действия пользователя на компьютере.

Транспорт

  • Wildberries начинает продажи автомобилей Lada. На первом этапе эти машины смогут купить жители Волгоградской области, узнал ТАСС.

Фото на обложке: Unsplash

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