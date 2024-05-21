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«Яндекс Лавка» впервые вывела собственную марку готовой еды за пределы Москвы и Санкт-Петербурга

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Собственная марка готовой еды от «Яндекс Лавки» — «Из Лавки» — появилась в шести новых регионах России: Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Об этом сообщила компания.

«Яндекс Лавка» впервые вывела собственную марку готовой еды за пределы Москвы и Санкт-Петербурга

Бренд впервые выведен за пределы Москвы и Санкт-Петербурга.

В новых городах присутствия срок доставки будет составлять от 15 минут. Всего в ассортимент войдет более 30 блюд. Это готовая еда в основном от локальных производителей.

Под собственным брендом «Из Лавки» «Яндекс Лавка» будет продавать шесть блюд: борщ с говядиной, куриная котлета с картофельным пюре, паста карбонара, а также салаты: оливье, крабовый и сельдь под шубой.

По данным «Яндекс Лавки», в апреле 2024 года объем продаж готовой еды в регионах России вырос на сервисе в среднем на 72% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Готовые блюда есть в каждом четвертом заказе жителей регионов в «Лавке».

Изображения: «Яндекс Лавка»

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