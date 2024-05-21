Розничные продажи первого российского смартфона «Р-Фон» начнутся в 2025 году. Его стоимость будет объявлена в ближайшее время. Гаджет был представлен в декабре 2023 года, в 2024 году разработчик начал принимать предзаказы.
Российская компания АО «Рутек» планирует запустить розничные продажи первого отечественного смартфона «Р-Фон» в 2025 году. Об этом изданию Hi-Tech Mail рассказал глава АППСИМ Владимир Зыков.
Презентация «Р-Фона» состоялась в декабре 2023 года, тогда же была представлена российская операционная система «Роса Мобайл», на которой будет работать смартфон.
В начале 2024 года разработчик «Р-Фона» начал принимать предзаказы от корпоративных клиентов. Стоимость «Р-Фона» в рознице пока неизвестна, ее должны озвучить в ближайшее время.
Фото на обложке: Iryna Budanova /
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