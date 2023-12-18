Разработчики представили российский смартфон «Р-Фон» и операционную систему «Роса Мобайл»

«Роса Мобайл» создана на базе единой платформы со всеми продуктами, которые работают как на десктопных, так и на мобильных устройствах, сообщил генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий на презентации.

Олег Карпицкий представляет «Роса Мобайл». Скриншот RB.RU с трансляции

В числе продуктов «Роса Мобайл» — сервис «Роса Контроль», которые разработан для корпоративных заказчиков и позволяет удаленно управлять устройствами сотрудников (удаленно отключить камеру или микрофон, а в случае утери устройства — полностью стереть информацию на нем), «Роса Уведомления» — собственный пуш-сервис с уведомлениями от системы или приложения. В будущем также появится сервис платежей «Роса Платежи».

В ходе презентации разработчики также показали новый логотип «Роса» и иконки системных приложений.

Новый логотип «Роса». Скриншот RB.RU с трансляции

Иконки системных приложений. Скриншот RB.RU с трансляции

Российский смартфон «Р-Фон» представлял гендиректор АО «Рутек» Дмитрий Иванников: «Мы не скрываем, что телефон создан полностью из импортируемых компонентов, однако полный цикл сборки, настройка радиочастотных диапазонов <…> происходят в России». Устройство производят на территории Мордовии.

Российский смартфон «Р-Фон». Скриншот RB.RU с трансляции

«Р-Фон» имеет 8 Гб оперативной памяти, с помощью встроенных карт памяти можно расширить мощности до 2 терабайт; экран сделан по технологии Amoled (такие экраны тоньше, чем OLED, отображают более яркие цвета и выдают лучшую контрастность — прим. ред.), основная камера — 50 Мп.

«Телефон доступен для корпоративного рынка, не теряем надежду, что запустим и для потребительского рынка», — сказал Иванников.

Изначально сообщалось о планах выпустить первый смартфон на операционной системе Rosa Mobile осенью. Цену на устройство с похожим на iOS и Android интерфейсом планировалось установить в размере до 40 тыс. рублей. Производство «Р-Фон» на отечественной ОС началось в конце сентября.

В октябре журналисты издания Mobiltelefon обнаружили, что смартфон отечественного производства «Р-Фон» компании «Рутек» внешне выглядит как копия устройства Helio 80 Symphony из Бангладеша.

«НТЦ ИТ Роса» через ООО «Альтернатива капитал» принадлежит Леониду Рейману, который с 1999 по 2008 год возглавлял Государственный комитет по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Фото на обложке: RB.RU