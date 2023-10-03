Российский антишпионский «Р-Фон» оказался почти идентичным бангладешскому смартфону Helio

Журналисты обнаружили, что смартфон отечественного производства «Р-Фон» компании «Рутек» внешне выглядит как копия устройства Helio 80 Symphony из Бангладеша. На идентичность комплектующих двух гаджетов обратило внимание издание Mobiltelefon, после чего их схожесть стали активно обсуждать в сети.
В конце сентября на предприятии бывшего министра связи России Леонида Реймана «Рутек» в Саранске запустили производство телефонов «Р-Фон» на отечественной ОС Rosa Mobile. Устройство позиционируется как безопасное и антишпионское.
После публикации Mobiltelefon производитель прокомментировал информацию о сходстве гаджетов.
«У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что "Р-ФОН" и иностранный смартфон — это два совершенно разных устройства», — утверждается в сообщении компании в Telegram.
В «Рутеке» не стали отрицать, что для разработки используются иностранные комплектующие. При этом, сказано в сообщении, компания разрабатывает гаджет, который «соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом».
Как выяснили в Mobiltelefon, у «Р-Фона» и Helio 80 одинаковые габариты, идентичный дизайн блока камер и расположение кнопок.
Различается только модуль камеры, у российской модели камера 50 Мп, у бангладешской — 108 Мп.
Журналисты предполагают, что производители из РФ и Бангладеша могли лицензировать одну и ту же модель смартфона, которую выпускают в Китае.
Выход российской антишпионской новинки на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Ранее в СМИ появилась информация, что «Р-Фон» будет стоить около 40 тыс. рублей, однако позднее производители опровергли эти данные. Стоимость Helio 80 составляет около 15 тыс. рублей.
Ранее на бывшем заводе автопроизводителя Renault, который ушел с российского рынка из-за вооруженного конфликта РФ и Украины, начали сборку машин под брендом «Москвич». Эти автомобили оказались копией китайского кроссовера JAC JS4 в двух модификациях.
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