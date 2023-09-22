Предприятие экс-министра связи Леонида Реймана запустило производство антишпионского смартфона

В России на мощностях завода «Рутек» в Саранске, принадлежащего структурам бывшего министра связи Леонида Реймана, запустили производство отечественного антишпионского смартфона «Р-Фон». Устройство будет работать на ОС Rosa Mobile. Об этом рассказали в НТЦ ИТ «Роса».

Глава НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий сообщил о планах выпустить смартфон на ОС, разработанной в НТЦ, в июле 2023 года. По словам Карпицкого, разработчики интегрировали в систему «лучший опыт пользователей Android и iOS», чтобы новым девайсом было удобно пользоваться и не пришлось переучиваться.

Как ранее писал Forbes, первое устройство планируется произвести в Китае. Издание обнаружило в реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) регистрацию такого устройства. В описании к девайсу говорится, что смарфон произведут под торговой маркой «RUTEQ», выпустит его гонконгская Bopel Mobile Technology Co Limited.

Как пояснил «Ведомостям» представитель НТЦ, небольшая партия китайских смартфонов была завезена для сравнения качества сборки. В Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат и прошивка операционной системы.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков публиковал в своем telegram-канале фото и детали о будущем устройстве.

Так, диагональ дисплея составляет 6,7 дюйма, девайс оснащен оперативной памятью в 8 Гб и встроенной памятью на 128 Гб. Характеристики основной камеры — 50 Мп, батареи — 5000 мАч. Также в телефоне два слота для SIM.

В «Рутеке» уточняют, что разработка своих драйверов для всех аппаратных модулей «с нуля» обеспечит девайсу самый высокий уровень конфиденциальности и «исключит наличие закладок, которые потенциально могут находиться как оригинальных драйверах производителя компонента, так и в коде от AOSP».

«Такая работа — это не просто программирование. Это полноценный НИОКР, аналогов которому в России не существовало. Опыт, полученный в процессе этих работ, является одной из ключевых ценностей нашей операционной системы. Однако все предпринятые усилия позволяют нам быть уверенными, что Р-ФОН - это смартфон, обладающий усиленной защитой от кибершпионажа», — отмечает он.

В НТЦ обратили внимание, что распространенная в СМИ информация о цене «Р-Фона» в 40 тыс. рублей не соответствует действительности, его реальная стоимость пока не озвучивалась.

Фото на обложке: Telegram-канал Зыков - АППСИМ

Фото в тексте: Telegram-канал Зыков - АППСИМ