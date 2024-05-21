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Госдума приняла закон, регулирующий продажу алкоголя на летних верандах кафе

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о регулировании продажи алкоголя в летних кафе, пишет «Интерфакс». Речь идет о распитии спиртных напитков посетителями заведений на летних верандах.

Госдума приняла закон, регулирующий продажу алкоголя на летних верандах кафе

Согласно новому закону, с 1 июня 2024 года допускается розничная продажа алкоголя в сезонном зале заведения при оказании услуг общественного питания.

По словам первого зампреда думского комитета по экономической политике Надежды Школкиной, которая ранее разъясняла целесообразность закона, сегодня формально распитие спиртных напитков на открытых верандах запрещено.

«…но по факту все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда — это одно целое с самим рестораном», — отмечала Школкина.

В новом законе четко прописано, что распитие спиртных напитков допускается только на тех верандах, которые являются частью заведения.

Кроме того, по закону теперь в лицензии на розничную продажу алкоголя должно быть указано местонахождение сезонного кафе. По словам Школкиной, новые правила регулирования устраняют пробел в законодательстве и не требует при этом никаких дополнительных мер.

В конце прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами.

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Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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