Скарлетт Йоханссон обвинила Сэма Альтмана в краже голоса для GPT-4o

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заподозрила недобросовестный подход OpenAI, который, по мнению Йоханссон, внедрила в свой искусственный интеллект голос, «устрашающе похожий» на ее собственный. Звезда потребовала от технологической компании раскрыть процесс создания голоса.

Ранее в мае OpenAI представила обновленную модель GPT, мультимодальная модель искусственного интеллекта умеет анализировать звуки, изображение и текст в реальном времени. Обновленная версия получила название GPT-4o.

Как писал The Verge, один из голосов виртуального помощника в GPT-4o сильно напоминает голос персонажа фильма «Она» (Her) Спайка Джонза 2013 года. По сюжету, герой фильма во время тяжелого развода общается с голосовым помощником по имени Саманта и влюбляется в операционную систему. Саму Саманту для картины озвучила Скарлетт Йоханссон.

Авторы The Verge также указали, что гендиректор компании Сэм Альтман мог намекнуть на сходство голосов персонажа фильма Джонза и помощника в GPT-4о. После презентации продукта он сделал пост в X с единственным словом «Она».

Как рассказала Йоханссон, генеральный директор разработчика ChatGPT обращался к актрисе еще осенью 2023 года и предлагал использовать ее голос, но получил отказ. За несколько дней до презентации GPT-4о, по словам актрисы, Альтман вновь предложил ей подумать над идеей.

«Когда я услышала выпущенное демо, я была шокирована, разгневана и не верила, что мистер Альтман будет использовать голос, который звучал так устрашающе похоже на мой, что мои ближайшие друзья и новостные агентства не смогли отличить его», — заявила Йоханссон.

Накануне, 20 мая, представители OpenAI заявили о намерении приостановить использование голоса Sky. Причина такого решения не уточнялась.

В сообщении на сайте компании, опубликованном 19 мая, разъясняется, как специалисты подбирали голоса для ChatGPT.

«Мы считаем, что голоса ИИ не должны намеренно имитировать характерный голос знаменитости: голос Sky не является имитацией Скарлетт Йоханссон, а принадлежит другой профессиональной актрисе», — разъяснила компания и добавила, что не раскрывает имена владельцев голосов из соображений конфиденциальности.

Фото на обложке: Everett Collection / Shutterstock