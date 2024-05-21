Cервис аренды зарядных устройств для мобильных гаджетов «Бери заряд» планирует IPO в 2025–2026 годах

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» задумался о возможности провести первичное публичное размещение бумаг (IPO) на Московской бирже в 2025–2026 годах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на основателя и гендиректора компании Кирилла Кулакова.
Топ-менеджер также уточнил, что в мае 2024 года компания планирует pre-IPO. Диапазон этой сделки может составить около 500–700 млн рублей.
Выручка «Бери заряд!» по РСБУ по итогам 2023 года выросла год к году в 2,6 раза, составив 1,86 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн рублей, рентабельность по показателю достигла около 9%.
По итогам 2024 года компания планирует получить 3,6 млрд рублей выручки и в течение нескольких лет приблизить показатель рентабельности к 20%.
В настоящее время сеть компании насчитывает около 200 городов. В 2023 году предприятие располагало примерно 20 тыс. станций, к концу 2024 году менеджмент планирует удвоить их количество. По оценке Кулакова, MAU (число уникальных пользователей в месяц) компании находится на уровне 650 тыс. По его расчетам, в этом году показатель достигнет порядка 900 тыс.
- По данным системы «Контур.Фокус», держателем реестра акционеров АО «Заряд!» (юрлицо «Бери заряд!») является АО «Регистраторское общество "Статус"».
- По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылаются «Ведомости», 42,45% акций принадлежит Кулакову, еще 12,84% — Иннокентию Быстрову, 7,6% — АО «Квантум а рус» (владеют граждане России), 6,38% — Степану Ермаченкову. Остальные акционеры не владеют долей более 5%.
- Компания является аккредитованной IT-компанией и резидентом Фонда «Сколково». В апреле 2021 года компания привлекла 431 млн рублей от группы частных инвесторов. В ходе этого раунда компанию оценили в 1,35 млрд рублей.
Фото на обложке: «Бери заряд!»
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