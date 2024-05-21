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Стоимость шенгенской визы вырастет на 12%

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство иностранных и европейских дел Словении заявило о повышении размера сборов за оформление шенгенских виз для краткосрочного пребывания с 11 июня. Стоимость документа возрастает на 12%..

Стоимость шенгенской визы вырастет на 12%

На сегодняшний день размер консульского сбора составляет €80 для взрослых и €40 для детей от 6 до 12 лет. Ассоциация туроператоров России (АТОР) указала, что Еврокомиссия пока не называла точную дату начала действия новых тарифов. По данным организации, она может сделать это до конца недели.

Так, по обновленному тарифу стоимость взрослой визы типа C составит €90, для детей до 12 лет — €45. Путешественники до шести лет по-прежнему смогут получать документ бесплатно.

Еврокомиссия проводит пересмотр цены шенгенских виз раз в три года.

В 2024 году каждый десятый россиянин столкнулся с отказом при оформлении шенгенской визы. Всего за прошлый год за получением шенгенской визы российские граждане обратились 520 тыс. раз. Отклоненными остались более 54 тыс. заявок.

Фото на обложке: Nick N A / Shutterstock

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