Wildberries запустил продажи машин Lada

На Wildberries появились машины Lada, на начальном этапе покупка через маркетплейс будет доступна жителям Волгоградской области. Приобрести отечественную машину можно на онлайн-площадке по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Прямо сейчас формируется новый тренд — покупатели готовы приобретать автомобили в привычной для них онлайн-среде. Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой “АВТОВАЗ” объявляем о старте продаж LADA на Wildberries», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Татьяны Бакальчук.

Как следует из сообщения, финальная стоимость машины известна заранее, так что покупателю не придется приобретать дополнительные сервисы или услуги. Ожидать машину тоже не придется, все представленные модели на маркетплейсе есть в наличии.

Как производится покупка Lada на Wildberries

После совершения предоплаты с клиентом связывается менеджер официального дилера. Покупатель передает ему необходимые данные для составления договора и согласует с ним место доставки. Сам договор купли-продажи стороны подписывают непосредственно перед выдачей машины.

Для авто, купленных на Wildberries, гарантия официального дилера действует в течение трех лет или ограничивается 100 тыс. км. пробега.

Маркетплейс запустил продажу автомобилей 17 апреля. Первыми доступными для покупки машинами стали автомобили китайской марки Chery. По данным компании, за первый месяц было продано 11 машин и один мотоцикл.

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