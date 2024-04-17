Wildberries запустил продажу автомобилей. С 18 апреля на маркетплейсе будет доступна новая категория — «Транспортные средства». Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery, сообщила компания.
Жители 17 регионов России смогут купить машину у официального онлайн-дилера марки — компании «Деливери кар». Сообщается, что до конца апреля будет действовать специальное предложение на кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в комплектации Style 2024 года выпуска — 2 млн 125 тыс. рублей.
На Wildberries появится весь актуальный модельный ряд марки Chery, в том числе кроссоверы с гибридными силовыми установками.
«Покупка авто на маркетплейсе подойдет тем, кто уже определился с моделью. Финальная цена машины известна заранее — она уже учитывает все возможные скидки от дилера. Представленные автомобили есть в наличии и будут доставлены покупателю в согласованное место в регионе, где доступна доставка», — говорится в сообщении маркетплейса.
В зону доставки входят: Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань (в пределах города). В дальнейшем площадка обещает расширить зону доставки.
Условия покупки:
- предоплата с карты, привязанной к профилю пользователя.
- после оплаты с покупателем связывается менеджер «Деливери кар», чтобы заключить договор купли-продажи;
- договор передается покупателю перед выдачей автомобиля;
- на автомобили распространяется гарантия и поддержка до 7 лет или 200 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
В Wildberries также сообщили, что планируют расширять ассортимент категории «Транспортные средства» и включить в нее мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и другое.
В конце мая 2022 года Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов. Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства.
Фото на обложке: Wildberries
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