Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России разработали метод защиты от краж ИИ-моделей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России разработали метод выявления краж моделей искусственного интеллекта, доступ к которым предоставляется по API. Протокол, основанный на создании триггерного набора данных и систем «водяных знаков», представили научная группа «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» Института искусственного интеллекта AIRI при участии специалистов «Сколтеха». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе AIRI.

В России разработали метод защиты от краж ИИ-моделей

Институт приводит в пример кейс с французским стартапом, который развивает модель Mistral. Сотрудников слил в сеть помеченную водяным знаком версию старой модели, которую обучали открыто.

Как пояснили в AIRI, кражей ИИ-модели считается ситуация, при которой неавторизованные физические или юрлица незаконно получают и используют модели, права на которые принадлежат другим лицам, без их согласия. Самым популярным подходом является дистилляция модели и дообучение исходной модели на новом наборе данных. При этом способ получения исходной модели утаивается.

Предложенный специалистами AIRI метод позволяет получить уникальные наборы триггеров, которые встраиваются в ИИ-модель и с высокой вероятностью сохраняются в процессе любых изменений.

Этот подход не зависит от типа модели и не предполагает ограничений на размер набора триггеров. В AIRI отмечают, что подход можно применять к любой модели без ущерба для производительности.

«В первую очередь наш подход полезен "закрытым" моделям, распространяющимся через API, поскольку их кража с максимальной вероятностью свидетельствует о нарушении конфиденциальности данных внутри компании», — отметил руководитель научной группы «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» Института AIRI Олег Рогов.

Он добавил, что метод также поддерживает применение водяных знаков для опубликованных по open-sours лицензиям моделей.

«Цифровые водяные знаки помогут установить, что открытая модель была скопирована без учета требований такой лицензии и помочь разработчикам в защите своей репутации», — уточнил Рогов.  

Код метода уже прошел государственную регистрацию и находится в открытом доступе. Институт также подал на метод выявления краж патентную заявку. Доступ к алгоритму опубликован на Github.

Фото на обложке: Gohang / Shutterstock

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Кто публикует самые важные научные исследования в AI?
  2. 2 Реально смотреть на продукт и его потенциал — как в этом поможет STS
  3. 3 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  4. 4 Подружить физиков и биологов: как синхронизировать научную команду за 5 шагов
  5. 5 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2024

Tech Stars

23 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Владивосток

23 мая 2024

The Founders Club

25 мая 2024

Sber500

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

Все ВОЗМОЖНОСТИ