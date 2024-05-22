В РФ планируют запустить жилищные вклады, Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд: главное 22 мая

Карина Пардаева
В России планируют запустить жилищные вклады, Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку активов, рынок подписочных сервисов по итогам 2024 года серьезно замедлится и другие события 22 мая.
В РФ планируют запустить жилищные вклады, Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд: главное 22 маяАвтор: Карина Пардаева
Россия
- В 2025 году в России планируют запустить жилищные вклады. Депозиты будут открывать на срок более года, средства там застрахуют на 10 млн рублей.
Финансы
- В 2024 году произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов. Общий размер их средств составил 13,1 трлн рублей.
Бизнес
- Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку активов. В эту сумму бизнесмен оценил стоимость своих замороженных активов в стране, пишут «Ведомости».
- Рынок подписочных сервисов по итогам 2024 года серьезно замедлится: он увеличится на 10–14%, до 136 млрд рублей, против роста на 80% в 2023 году, сообщает «Ъ».
Сервисы и технологии
- Microsoft добавила в графический редактор Paint ИИ-генератор изображений по текстовому описанию и наброскам — Cocreator. Пользователь сможет регулировать уровень его вмешательства в свой рисунок.
Фото на обложке: Unsplash
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