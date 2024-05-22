В России планируют запустить жилищные вклады, Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд за заморозку активов, рынок подписочных сервисов по итогам 2024 года серьезно замедлится и другие события 22 мая.

В РФ планируют запустить жилищные вклады, Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $15,8 млрд: главное 22 мая