Wildberries начал тестировать промышленных роботов на складах

Wildberries начал тестировать промышленных роботов на своих складах. Компания хочет внедрить устройства для работы на сортировочных центрах, говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.
На складе «Коледино» проходят тестирование прототипы роботов-транспортировщиков. Устройство разработано совместно с компанией AstaBot, уточняет Woldberries, и способно перевозить грузы до 350 кг.
Роботы умеют передвигаться по периметру склада и ориентироваться в пространстве, не допуская столкновений и прочих инцидентов. Робот может функционировать как автоматически, так и с помощью ручного управления.
По словам директора по инновациям маркетплейса Павла Сапогова, роботизация складов позволит ускорить процесс поставок. Компания продолжит развивать это направление.
Ранее в марте маркетплейс «Яндекс Маркет» начал использовать на своем Cуперскладе (Софьино-2) новую модель складского робота — Роборуку. Специальные AGV-роботы на своих складах использует ритейлер «Вкусвилл».
Фото на обложке: Wildberries
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries запустил продажи машин Lada
- 2 АУРЭК обвинила Wildberries в неисполнении предписания ФАС
- 3 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?
- 4 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 5 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2024
23 мая 2024