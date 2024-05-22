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Wildberries начал тестировать промышленных роботов на складах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Wildberries начал тестировать промышленных роботов на своих складах. Компания хочет внедрить устройства для работы на сортировочных центрах, говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.

Wildberries начал тестировать промышленных роботов на складах

На складе «Коледино» проходят тестирование прототипы роботов-транспортировщиков. Устройство разработано совместно с компанией AstaBot, уточняет Woldberries, и способно перевозить грузы до 350 кг.

Роботы умеют передвигаться по периметру склада и ориентироваться в пространстве, не допуская столкновений и прочих инцидентов. Робот может функционировать как автоматически, так и с помощью ручного управления.

По словам директора по инновациям маркетплейса Павла Сапогова, роботизация складов позволит ускорить процесс поставок. Компания продолжит развивать это направление.

Ранее в марте маркетплейс «Яндекс Маркет» начал использовать на своем Cуперскладе (Софьино-2) новую модель складского робота — Роборуку. Специальные AGV-роботы на своих складах использует ритейлер «Вкусвилл».

Фото на обложке: Wildberries

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