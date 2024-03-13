Роборука «Яндекс Маркета» с нейросетью расставит все по полочкам на складе

«Яндекс Маркет» начал использовать на своем Cуперскладе (Софьино-2) новую модель складского робота — Роборуку. Она должна ускорить рабочие процессы, повысить качество их выполнения и избавить сотрудников от монотонных действий. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Разработчики встроили в Роборуку самообучающуюся нейросеть «Яндекса». Ее учат сравнивать любые предметы между собой, обобщать информацию о них и применять эти знания на практике.
Например, если Роборука умеет брать письменную ручку, то сможет взять и карандаш или кисть, с которыми раньше никогда не имела дело. Это поможет роботу взаимодействовать с новыми для него предметами без допобучения, что в будущем позволит выполнять множество складских задач на разных этапах.
«Яндекс Маркет»
Сейчас Роборуку тестируют на Суперскладе: она поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм, веса и раскладывает на соответствующие палеты, и, наоборот, разбирает их.
Разработчики уверяют, что скорость сборки одной палеты с новым гаджетом в реднем увеличивается в два раза. Благодаря этому сервис сможет быстрее принимать и обрабатывать на складе товары от продавцов, а покупатели будут быстрее получать заказы.
В дальнейщем Роборуку планируется использовать для сортировки товаров перед их упаковкой: она будет брать, например, помаду, джинсы или авторучку и упаковывать их, коробки потом отпраятся к покупателям.
Фото на обложке: «Яндекс Маркет»
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