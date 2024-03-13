Роборука «Яндекс Маркета» с нейросетью расставит все по полочкам на складе

Разработчики встроили в Роборуку самообучающуюся нейросеть «Яндекса». Ее учат сравнивать любые предметы между собой, обобщать информацию о них и применять эти знания на практике.

Например, если Роборука умеет брать письменную ручку, то сможет взять и карандаш или кисть, с которыми раньше никогда не имела дело. Это поможет роботу взаимодействовать с новыми для него предметами без допобучения, что в будущем позволит выполнять множество складских задач на разных этапах.

«Яндекс Маркет»

Сейчас Роборуку тестируют на Суперскладе: она поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм, веса и раскладывает на соответствующие палеты, и, наоборот, разбирает их.

Разработчики уверяют, что скорость сборки одной палеты с новым гаджетом в реднем увеличивается в два раза. Благодаря этому сервис сможет быстрее принимать и обрабатывать на складе товары от продавцов, а покупатели будут быстрее получать заказы.

В дальнейщем Роборуку планируется использовать для сортировки товаров перед их упаковкой: она будет брать, например, помаду, джинсы или авторучку и упаковывать их, коробки потом отпраятся к покупателям.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»