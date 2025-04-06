Kawasaki представила робота-коня с водородным двигателем
Японский концерн Kawasaki Heavy Industries представил на выставке Osaka-Kansai Expo роботизированного коня Corleo — это транспортное средство, позволяющее передвигаться по пересеченной местности.
- Новости
Как рассказали в Kawasaki, стиль движения и прыжков робо-коня напоминает движения реальной лошади. Четыре независимые роботизированные ноги обеспечивают сбалансированное и стабильное движение по различным поверхностям, а резиновые «копыта» помогают справляться с неровностями и скольжением.
Фото: Kawasaki
Силовые приводы Corleo — электрические. «Железный конь» работает на водородном двигателе объемом 150 куб. см. Водород подается из бака, установленного в задней части устройства.
Фото: Kawasaki
Транспортное средство оснащено бортовым компьютером с искусственным интеллектом, который сканирует окружение, чтобы обеспечить баланс и безопасность водителя.
Управление осуществляется ногами в стремени, посредством изменения положения тела в седле и рулем. Приборная панель отображает уровень водорода, положение центра тяжести, подсказывает маршрут и помогает при передвижении в темное время суток.
В настоящий момент Corleo является концепт-проектом. Компания рассчитывает начать выпуск робо-коней к 2050 году. Стоимость будущего транспортного средства пока не называется.
- Стартап сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа Avride месяц назад запустил в японском Токио доставку еды с помощью роботов-курьеров.
- В конце марта этого года сеть «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о старте пилотного проекта по уборке торговых помещений роботами.
Фото на обложке: Kawasaki Group Channel / YouTube
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
ВШЭ: науке нужны инвестиции, чтобы Россия осталась в топ-10 стран по числу исследований и разработок
Материалы по теме
- Пройти курс «Выбор системы налогообложения»
- 1 Nissan изучит возможность перевода части производства в Америку Это следствие политики пошлин Трампа, которая взбудоражила страны и крупный бизнес 05 апреля 14:40
- 2 Япония еще на год продлила стандартный режим торговли с Россией — без льгот Товарооборот между странами в 2024 году сократился почти на 22% 29 марта 16:03
- 3 Nikkei узнала о планах японской Softbank вложить более $1 трлн в развитие ИИ в США По данным издания, компания хочет создать промышленные парки для ИИ по всей стране 28 марта 20:30
- 4 Топ-страны с лучшей экономикой — рейтинг сильнейших экономик мира Россия на четвертом месте 11 марта 20:21