Kawasaki представила робота-коня с водородным двигателем

Японский концерн Kawasaki Heavy Industries представил на выставке Osaka-Kansai Expo роботизированного коня Corleo — это транспортное средство, позволяющее передвигаться по пересеченной местности.

Как рассказали в Kawasaki, стиль движения и прыжков робо-коня напоминает движения реальной лошади. Четыре независимые роботизированные ноги обеспечивают сбалансированное и стабильное движение по различным поверхностям, а резиновые «копыта» помогают справляться с неровностями и скольжением.

Фото: Kawasaki

Силовые приводы Corleo — электрические. «Железный конь» работает на водородном двигателе объемом 150 куб. см. Водород подается из бака, установленного в задней части устройства.

Фото: Kawasaki

Транспортное средство оснащено бортовым компьютером с искусственным интеллектом, который сканирует окружение, чтобы обеспечить баланс и безопасность водителя.

Управление осуществляется ногами в стремени, посредством изменения положения тела в седле и рулем. Приборная панель отображает уровень водорода, положение центра тяжести, подсказывает маршрут и помогает при передвижении в темное время суток.

В настоящий момент Corleo является концепт-проектом. Компания рассчитывает начать выпуск робо-коней к 2050 году. Стоимость будущего транспортного средства пока не называется.

Стартап сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа Avride месяц назад запустил в японском Токио доставку еды с помощью роботов-курьеров.

В конце марта этого года сеть «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о старте пилотного проекта по уборке торговых помещений роботами.

Фото на обложке: Kawasaki Group Channel / YouTube