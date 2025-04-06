Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Kawasaki представила робота-коня с водородным двигателем

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Японский концерн Kawasaki Heavy Industries представил на выставке Osaka-Kansai Expo роботизированного коня Corleo — это транспортное средство, позволяющее передвигаться по пересеченной местности.

Kawasaki представила робота-коня с водородным двигателем
  1. Новости

Как рассказали в Kawasaki, стиль движения и прыжков робо-коня напоминает движения реальной лошади. Четыре независимые роботизированные ноги обеспечивают сбалансированное и стабильное движение по различным поверхностям, а резиновые «копыта» помогают справляться с неровностями и скольжением.

Робо-конь Corleo

Фото: Kawasaki

Силовые приводы Corleo — электрические. «Железный конь» работает на водородном двигателе объемом 150 куб. см. Водород подается из бака, установленного в задней части устройства.

Робо-конь Corleo 2

Фото: Kawasaki

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Транспортное средство оснащено бортовым компьютером с искусственным интеллектом, который сканирует окружение, чтобы обеспечить баланс и безопасность водителя.

Управление осуществляется ногами в стремени, посредством изменения положения тела в седле и рулем. Приборная панель отображает уровень водорода, положение центра тяжести, подсказывает маршрут и помогает при передвижении в темное время суток.

В настоящий момент Corleo является концепт-проектом. Компания рассчитывает начать выпуск робо-коней к 2050 году. Стоимость будущего транспортного средства пока не называется.

  • Стартап сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа Avride месяц назад запустил в японском Токио доставку еды с помощью роботов-курьеров.
  • В конце марта этого года сеть «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о старте пилотного проекта по уборке торговых помещений роботами.

Фото на обложке: Kawasaki Group Channel / YouTube

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме