«М.Видео-Эльдорадо» начала использовать в магазинах роботов-уборщиков

«Роботы функционируют в полностью автономном режиме, анализируют окружающее пространство, распознают препятствия, оптимизируют маршруты и адаптируются к разным покрытиям», — заявили в пресс-службе.

Руководитель департамента строительства и эксплуатации сети группы Сергей Коростелев отметил, что это решение является частью плана «М.Видео-Эльдорадо» по внедрению «передовых экономически-эффективных технологий в ритейле». Сеть проанализирует работу роботов и решит, стоит ли масштабировать проект.

В компании отметили, что проект реализуется «по сервисной модели, не требующей капитальных вложений»: «М.Видео-Эльдорадо» оплачивает только услугу уборки роботами, а не покупает необходимое оборудование.

В 2021 году сеть гипермаркетов «Лента» запустила китайских роботов-уборщиков в торговых залах. Каждый робот был оснащен сигнальным маяком, который предупреждал людей о движении.

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