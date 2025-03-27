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«М.Видео-Эльдорадо» начала использовать в магазинах роботов-уборщиков

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
«М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотный проект по уборке торговых помещений роботами. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе ритейлера. В рамках партнерства с Qrobotics компания начала использовать роботов-уборщиков в 10 магахинах сети в Москве.
«М.Видео-Эльдорадо» начала использовать в магазинах роботов-уборщиков
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«Роботы функционируют в полностью автономном режиме, анализируют окружающее пространство, распознают препятствия, оптимизируют маршруты и адаптируются к разным покрытиям», — заявили в пресс-службе.

Руководитель департамента строительства и эксплуатации сети группы Сергей Коростелев отметил, что это решение является частью плана «М.Видео-Эльдорадо» по внедрению «передовых экономически-эффективных технологий в ритейле». Сеть проанализирует работу роботов и решит, стоит ли масштабировать проект.

В компании отметили, что проект реализуется «по сервисной модели, не требующей капитальных вложений»: «М.Видео-Эльдорадо» оплачивает только услугу уборки роботами, а не покупает необходимое оборудование.

  • В 2021 году сеть гипермаркетов «Лента» запустила китайских роботов-уборщиков в торговых залах. Каждый робот был оснащен сигнальным маяком, который предупреждал людей о движении.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM

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