Минпромторг возместит половину затрат на рекламу роботов

Минпромторг запускает программу субсидирования, которая покроет до 50% расходов отечественных производителей и интеграторов робототехники на рекламные и выставочные мероприятия. С решением о порядке предоставления субсидии ознакомились «Ведомости».

Условия получения субсидий. Субсидии смогут получить российские компании, не являющиеся иностранными агентами и не находящиеся в процессе банкротства. Доля иностранного капитала в таких компаниях должна быть менее 25%. Обязательным условием является вложение собственных или привлеченных средств в реализацию мероприятий.

Размер возмещения зависит от типа расходов. Например, аренда площадей до 100 кв. м будет компенсирована полностью, а на большую площадь — 50%. Затраты на транспорт и застройку выставочных площадок возместят на 30%, а командировочные расходы — на 40%. Расходы на рекламные конструкции, демонстрационные акции и сувенирную продукцию также будут покрыты на 40%. При этом затраты на создание и распространение аудио- и видеоконтента в интернете компенсируются на 70%.

Контроль и отчетность. Все мероприятия должны проводиться на территории России. По итогам компаниям необходимо предоставить отчет о достижении целевых показателей, расходовании средств и выполнении плана-графика. В случае нецелевого использования субсидий или срыва мероприятий компании обязаны вернуть средства. За просрочку отчетности предусмотрен штраф в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки.

Цели программы. Инициатива является частью федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который до 2030 года выделено около 350 млрд рублей. Основная цель — увеличить количество промышленных роботов на предприятиях до 99 325 единиц. По данным Минпромторга, на конец 2024 года в России насчитывалось 14 382 промышленных робота. Средняя плотность роботизации в России 19 роботов на 10 тыс. рабочих, тогда как в мире – 162 на 10 тыс. Программа будет действовать до 2029 года включительно.

Ранее Минпромторг решил возмещать инвесторам 20% затрат на приобретение и внедрение роботов на производствах. Уточнялось, что программа субсидирования охватывает в том числе и роботов от зарубежных вендоров.

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