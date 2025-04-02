Минпромторг будет возмещать бизнесу 20% затрат на внедрение роботов

По данным газеты, программа субсидирования будет работать до конца 2029 года. Она охватывает в том числе и роботов от зарубежных вендоров. Конкурсный отбор на субсидирование планируется начать в конце апреля.

Зачем это нужно? В Минпромторге считают, что кешбэк простимулирует ускоренную роботизацию предприятий. Представитель ведомства заявил, что внедрение роботов требует больших первоначальных вложений. Речь идет о закупке оборудования, обучении персонала и интеграции. Субсидия позволит компенсировать часть этих затрат.

Кешбэк смогут получить российские компании обрабатывающей промышленности. Они не должны быть иноагентами и проходить процедуру банкротства. Доля иностранного капитала в них должна быть меньше 25%.

Какие требования? Предприятию нужно будет отчитаться об установке роботов. Если отчета не будет после получения кешбэка, это расценят как нарушение, а компанию оштрафуют. Штраф составит 1/360 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки предоставления отчетов. Если роботы не будут внедрены, кешбэк придется вернуть.

Что говорят эксперты? По мнению гендиректора «Дронсхаб групп» Максима Томских, кешбэк на роботов привлечет дополнительное внимание к решениям по автоматизации производств, но сейчас субсидия учитывает внедрение любой робототехники, не только отечественной. Одной из основных проблем повышения роботизации в России Томских считает «массовое стремление купить в Китае подешевле».

Субсидия в 20% едва ли покроет затраты на установку роботов при текущей ключевой ставке, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова. По ее мнению, субсидирование нужно совмещать с другими мерами поддержки.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить число промышленных роботов на предприятиях до 99 тыс. единиц к 2030 году. Это должно помочь стране выйти в топ-25 стран по роботизации. По данным Минпромторга, сейчас количество роботов на предприятиях составляет порядка 14,4 тыс. На развитие промышленной робототехники выделено 350 млрд рублей. В марте сообщалось, что министерство вместе с «Яндексом» и Сбербанком работает над созданием унифицированного стандарта ПО для промышленных роботов.

Фото на обложке: Alexey_Rezvykh / Shutterstock / FOTODOM