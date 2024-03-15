«Вкусвилл» начал внедрять AGV-роботов в распределительные центры

Ритейлер «Вкусвилл» вместе с системным интегратором «Автомакон» запустил AGV-роботов в одном из распределительных центров. Компания планирует перейти к «идеальным» складам, говорится в сообщении «Вкусвилла».
AGV-роботы — это автономные транспортные системы, которые могут перемещать грузы на складе без участия человека. Их оснащают современными технологиями навигации, умными сенсорами, также они могут самообучаться.
Функциональные возможности роботов: от перемещения паллет с товарами до решения сложных задач по организации логистических процессов на складе.
AGV-робот
«Вкусвилл» начал проект роботизации еще в период пандемии — тогда компания столкнулась с проблемами масштабирования и обработки заказов. Партнер сети доработал функционал роботов с учетом потребностей ритейлера.
Компания тестировала частичную роботизацию распределительного центра «Домодедово», используя при этом автономных вилочных погрузчиков F-02. За счет них удалось добиться более высокой точности управления запасами. «Вкусвилл» ожидает экономию ресурсов в размере 20-30%.
«Мы шаг за шагом будем отстраивать процессы и внедрять роботов в "постоянную" складскую жизнь. До конца года наш план — перевести 30% операций по перемещению с зоны приемки в зону хранения в роботизированный режим», — сообщила управляющая обеспечением и цепочкой поставок «Вкусвилла» Алеся Шереметьева.
Фото: «Вкусвилл»
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