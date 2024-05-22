Аналитики назвали самые закредитованные сферы бизнеса в России

Самой закредитованной сферой бизнеса по итогам 2023 года стала «Транспортировка и хранение», следует из аналитических данных банка «Точка». 63% компаний из этой сферы имеют долговые обязательства перед банками.

По данным аналитиков, это может быть связано сразу с несколькими факторами:

компании этой сферы вкладывают много средств в обновление и улучшение своих транспортных и складских систем; потребность в транспортировке и хранении товаров растет из-за интернет-торговли, бизнесу необходимо работать без простоев; услуги зачастую сезонные, что ведет к необходимости заемных средств для поддержания работы.

На втором месте по самым закредитованным отраслям оказалась «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 61% компаний этой сферы имеют кредиты.

В топ-3 также вошла отрасль «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 58% компаний имеют кредиты.

С показателем закредитованности в 56% — сферы «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» и «Добыча полезных ископаемых».

При этом в топе рейтинга самообеспечивающих отраслей оказались «Торговля оптовая и розничная» — 74% компаний обеспечивают себя ресурсами и продукцией без кредитов.

На втором месте — «Обрабатывающие производства» (65%), третье место у «Строительства» и «Деятельности профессиональной, научной, технической» (62%). Замыкает топ-лидеров «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (60%).

В 2023 году общий показатель задолженности, по данным ГИРБО, снизился на 1 процентный пункт по сравнению с 2022 годом.

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