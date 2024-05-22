В 2025 году в России планируют запустить жилищные вклады

В России планируют запустить жилищные вклады уже в 2025 году. Депозиты будут открывать на срок более года, средства там застрахуют на 10 млн рублей вместо привычных 1,4 млн рублей. Законопроект об этом поддержали в правительстве и ЦБ, в профильном комитете Госдумы ожидают его принятия в этом году, узнали «Известия».
Новый инструмент позволит россиянам накопить деньги на покупку жилья. Деньги с депозита можно будет использовать только на погашение ссуды на недвижимость.
Участники рынка уже готовятся запускать новый инструмент. Доходность по нему может быть выше, чем по обычным депозитам, а доля одобрений ипотеки вырастет, ожидают в банках.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предположил, что проценты по жилищным депозитам могут быть выше стандартных продуктов примерно на 0,5-1,5%.
- С 1 марта 2024 года Банк России внедрил новые нормы для ипотечного кредитования, которые повлияют на рынок как первичной, так и вторичной жилой недвижимости. Теперь процентные ставки будут напрямую зависеть от размера первоначального взноса и наличия других кредитов у заемщиков. По задумке регулятора, изменения должны замедлить рост объемов ипотечных кредитов, чтобы предотвратить участие в процессе граждан, уже имеющих кредиты.
Фото на обложке: Unsplash
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