В России планируют запустить жилищные вклады уже в 2025 году. Депозиты будут открывать на срок более года, средства там застрахуют на 10 млн рублей вместо привычных 1,4 млн рублей. Законопроект об этом поддержали в правительстве и ЦБ, в профильном комитете Госдумы ожидают его принятия в этом году, узнали «Известия».

В 2025 году в России планируют запустить жилищные вклады