Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале выросла на 35%

Чистая прибыль Московской биржи в I квартале года по МСФО выросла на 35%, до 19,3 млрд рублей, следует из данных торговой площадки. За аналогичный период 2023 года показатель составлял 14,3 млрд рублей.

EBITDA за первые три месяца года составила 25,5 млрд в годовом выражении (+33,7%).

Также за отчетный период увеличились операционные доходы Мосбиржи — до 34 млрд рублей, что на 46,5% больше показателей прошлого года.

Комиссионные доходы выросли почти на 46% (до 14,5 млрд рублей), а на рынке акций они увеличились вдвое. Причиной послужил рост оборачиваемости торгов, поясняет площадка.

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 18,1% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 17,8% (без учета однодневных облигаций).

Увеличились также квартальные чистые процентные и прочие финансовые доходы — до19,4 млрд рублей (+47,2%).

По результатам I квартала объем собственных средств Мосбиржи составил 145,52 млрд рублей.

Ранее финансовые результаты по итогам 2023 года раскрыла «СПБ Биржа». Так, чистая прибыль площадки упаала в 2,8 раза.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock