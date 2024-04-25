Чистая прибыль «СПБ Биржи» в 2023 году упала в 2,8 раза

Чистая прибыль «СПБ Биржи» упала по итогам 2023 года в 2,8 раза, следует из финансовой отчетности торговой площадки. Так, прибыль по МСФО составила 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей годом ранее.

Показатель EBITDA по результатам прошлого года снизился на 11,9% и составил 2,56 млрд рублей. Рентабельность EBITDA в 2023 году составила 35,30% (-2% год к году). Вместе с прибылью снизился совокупный доход, в 2023 году он составил 0,91 млрд против 1,92 млрд рублей в 2022 году.

При этом площадка нарастила собственный капитал на 4,6%, до 20,95 млрд рублей. Однако показатель рентабельности собственного капитала упал с 10,10% в 2022 году до 3,31% в минувшем.

Совокупные активы «СПБ Биржи» по состоянию на конец 2023 года оцениваются в 112,86 млрд рублей, 53,59 млрд рублей из которых составляют неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам. Они находятся на неторговых разделах субсчетов депо, которые выплатят после разблокировки активов.

В 2023 году сократились операционные расходы «СПБ Биржи», они составили 7,24 млрд рублей (-6,4%).

Операционные доходы «СПБ Биржи» в 2023 году снизились на 6,4%, до 7,24 млрд рублей с 7,74 млрд рублей годом ранее. Доходы по услугам и комиссиям сократились на 43,6%, до 1,45 млрд рублей по сравнению с 2,57 млрд рублей годом ранее.

При этом до 2,58 млрд рублей выросли процентные доходы, рост составляет 17%. Увеличились и инвестиционные доходы, они составили 2,11 млрд рублей (+18,7%).

В отчете отражены результаты вложений в развитие IT-платформы, в том числе за счет создания инфраструктуры рынка цифровых финансовых активов. Так, нематериальные активы увеличились за год на 40,72% и составили 1,13 млрд рублей. В марте 2024 года Центробанк включил «СПБ Биржу» в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

«СПБ Биржа» специализировалась на торгах ценными бумагами международных компаний. В ноябре 2023 года площадка попала в SDN-list США, что повлекло изоляцию от долларовой системы, запрет на сотрудничество с американскими компаниями и другие ограничения. В результате, пришлось остановить торги иностранными бумагами.

В конце марта генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков рассказал, что в новых реалиях «СПБ Биржа» сосредоточится на IPO российских компаний, в отношении которых также действуют западные ограничения. Первым таким IPO на площадке может стать размещение ГК «Элемент».

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