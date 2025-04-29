Коммерческие и управленческие расходы бизнеса выросли на 17%
Российский бизнес увеличил коммерческие и управленческие расходы на 17% в 2024 году, они достигли 34,5 трлн рублей. Это на 5 трлн рублей больше, чем в предыдущем году, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza.
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Лидеры роста расходов. Наибольший прирост расходов зафиксирован в Москве (+1,9 трлн рублей), Московской области (+848,4 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (+321,2 млрд рублей). В топ-10 регионов по росту расходов также вошли Краснодарский край, Свердловская область, Татарстан, Пермский край, Самарская, Тульская и Нижегородская области.
Затраты на предприятие. Средние затраты на одно предприятие выросли на 13%, достигнув 559 млн рублей. Самые высокие расходы на предприятие отмечены в Ямало-Ненецком АО, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве.
Отраслевая структура расходов. Основной прирост расходов обеспечили торговля (+2,5 трлн рублей), обрабатывающая промышленность (+1,1 трлн рублей), информация и связь (+372 млрд рублей), транспортировка и хранение (+233,9 млрд рублей), а также энергообеспечение (+177,3 млрд рублей). Эти пять отраслей обеспечили около 90% общего прироста коммерческих и управленческих расходов.
Фото на обложке: GoodStudio / Shutterstock / Fotodom
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