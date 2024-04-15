СМИ узнали о планах первого IPO на «СПБ Бирже» после попадания площадки под санкции

Группа компаний «Элемент», появившаяся как результат слияния активов «Ростеха» и АФК «Системы» в области микроэлектроники, проведет IPO на «СПБ Бирже». Это будет первое IPO для площадки после попадания под санкции.

В конце марта генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков рассказал, что в новых реалиях «СПБ Биржа» сосредоточится на IPO российских компаний, в отношении которых также действуют западные ограничения.

Как сообщили «РБК Инвестициям» источники на фондовом рынке, компания «Элемент» изучила все варианты площадок для размещения и остановилась на «СПБ Бирже». Один из собеседников издания отмечает, что площадка предложила самые оптимальные условия.

«Однако главное при выходе на IPO — это интерес инвесторов к самой компании и к сектору в целом, и он сейчас виден», — отмечает один из источников.

На фоне новости РБК акции «СПБ Биржи» росли в понедельник на 9%. Максимально котировки поднимались до 109 рублей.

«СПБ Биржа» оказалась в числе организаций, пополнивших в SDN-list США, в ноябре 2023 года. С тех пор торги иностранными инструментами на площадке остановлены.

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