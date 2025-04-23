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Россияне оценили свою финансовую грамотность на «тройку с плюсом»

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Согласно исследованию ВЦИОМ, россияне в среднем оценивают свою финансовую грамотность на 3,43 балла. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 2,91 балла.

Россияне оценили свою финансовую грамотность на «тройку с плюсом»
  1. Новости

Однако эксперты отмечают, что люди часто переоценивают свои знания. «Рост новостного потока об экономике и финансах может создавать иллюзию понимания, не подкрепленную объективными знаниями и навыками. Как результат — излишняя самоуверенность и принятие необдуманных финансовых решений», – подчеркивают во ВЦИОМ.

При этом 23% россиян не используют мобильные телефоны для управления своими финансами. Среди тех, кто пользуется смартфонами, наиболее популярными операциями являются оплата услуг (59%), переводы (56%), получение СМС-оповещений о банковских операциях (51%) и управление счетом (51%). Согласно исследованию, за последние 14 лет доля россиян, использующих мобильные телефоны для финансовых операций, увеличилась почти в четыре раза.

  • Одно из последних исследований ВЦИОМ касалось удаленной работы россиян. Оказалось, что каждый четвертый россиянин работает полностью или частично из дома. В опросе принимали участие 1,6 тыс. россиян от 18 лет.

Фото на обложке: frimufilms / freepik

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