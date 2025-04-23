Согласно исследованию ВЦИОМ, россияне в среднем оценивают свою финансовую грамотность на 3,43 балла. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 2,91 балла.

Россияне оценили свою финансовую грамотность на «тройку с плюсом»

https://rb.ru/news/finansovaya-gramotnost-na-trojku-s-plyusom/

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