ВЦИОМ назвал число россиян, которые работают удаленно

Каждый четвертый россиянин (25%) работает полностью или частично из дома. Это на 6% больше, чем в 2022 году. Такие данные приводит на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который опросил 1,6 тыс. россиян от 18 лет.

Катализатором изменений в трудовых отношениях, закрепившим за удаленной работой статус новой нормы, стала пандемия COVID-19, отмечается в исследовании. За последние четыре года популярность полной «удаленки» выросла вдвое — с 8% до 16%, а гибридного формата — в 1,5 раза (с 23% до 34%).

Возраст «удаленщиков». Аналитики уточняют, что особенно привержены гибким формам занятости молодые специалисты в возрасте 18–35 лет. В отличие от старшего поколения, которое адаптировалось к удаленной работе вынужденно, молодежь вышла на рынок труда, уже будучи знакомой с таким форматом. Тенденция объясняется более высоким уровнем цифровой грамотности среди молодых людей и их адаптивностью к новым технологиям.

Удаленная работа чаще всего доступна высококвалифицированным специалистам с высшим образованием и самозанятым. Кроме того, гибридный формат вдвое популярнее в столичных городах (24% против 12% в среднем по стране).

Отношение к работе. «Удаленщики» в целом более довольны своей формой занятости, чем офисные сотрудники, и большинство из них хотели бы сохранить возможность трудиться из дома в будущем, заявили во ВЦИОМ. Тренд также наблюдается за рубежом, например, по данным исследовательского центра Pew Research Center, 46% американских «удаленщиков» скорее уволятся, чем вернутся в офис, если работодатель потребует этого.

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