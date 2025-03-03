Большинство женщин хотят получить премию на 8 Марта

Большинство работающих женщин (73%) хотели бы получить премию на работе в честь 8 Марта, говорится в исследовании сервиса Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, которое есть у Русбейс. Опрос был проведен 25–28 февраля среди 1,8 тыс. россиянок старше 18 лет.

39% женщин хотели бы, чтобы начальство сократило им хотя бы один рабочий день. Также россиянки желают получить от руководства подарочную карту или корпоративный мерч (62%), личное внимание и поздравление (18%) и организованную праздничную встречу с коллегами (15%).

В качестве презента от коллег женщины предпочли бы получить подарочные карты (63%), цветы (46%), съедобные подарки (28%) и поездки на выходные в другой город или на природу (25%).

Когда речь идет о поздравлениях от мужа или молодого человека, большинство женщин (77%) хотят получить и подарок, и цветы. Самые желанные презенты от партнера: цветы (61%), ювелирные изделия (50%), путешествия или выходные в другом городе (42%), подарочные карты (39%) и «‎подарки для дома» (22%).

В феврале в Госдуме предложили поднять импортные пошлины на срезанные цветы и снизить НДС для отечественных цветоводов с 20% до 10% в канун 8 Марта.

В маркетплейсе цветов и подарков Flowwow раскритиковали идею о повышении пошлин. «До этого момента мы прогнозировали повышение цен на цветы в районе 20%, теперь этот показатель может возрасти», — предупредила операционный директор площадки Вера Моденова.

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