Доля россиян с доходами от 100 тыс. рублей достигла рекорда

Доля россиян с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. рублей составила рекордные 11,4% по итогам 2023 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты Росстата. Годом ранее доход от 100 тыс. рублей имели всего 8,3% россиян. Прирост стал самым существенным за все время ведения статистики.

Доходы в диапазоне от 60 тыс. до 100 тыс. рублей в 2023 году был у 18,5% россиян, тогда как в 2022 году таковых было всего 16,2%. Доля россиян, получавших зарплату в пределах от 45 тыс. до 60 тыс. рублей за год выросла на 0,6 п.п., до 14,4%

Доля жителей России с доходами ниже 45 тыс. рублей сократилась на 6 п.п., составив 55,7% россиян. 26,2% граждан России в 2023 году получали от 27 тыс. до 45 тыс. рублей, их доля снизилась на 1 п.п.

Еще 13,8% россиян в 2023 году зарабатывали от 19 тыс. до 27 тыс. рублей (-1,7 п.п.), 12,5% — от 10 тыс. до 19 тыс. рублей (-2,5 п.п.). Доля россиян, зарабатывавших менее 10 тыс. рублей, составила 3,2%, что ниже показателя 2022 года на 0,8 п.п.

Реальные располагаемые доходы населения в 2023 году, согласно данным Росстата, увеличились на 5,8%.

Одной из самых высокооплачиваемых профессий в России в 2024 году, по данным исследования hh.ru и ПЭК, стали курьеры. Их медианная заработная плата за январь-ноябрь выросла на 15%, до 115 тыс. рублей в месяц, обогнав зарплаты врачей (88,4 тыс. рублей), учителей (47 тыс. рублей) и некоторых IT-специалистов (аналитики данных получают 114,2 тыс. рублей).