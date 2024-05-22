SberDevices представил второе поколение ТВ-приставок SberBox

В новом SberBox 2 использован полупрозрачный материал и добавлена плавность изгибам корпуса, который выполнен в форме турбины.

Пульт устройства также получил новый дизайн — за счет обтекаемой формы он удобнее располагается в руке, выдвижной отсек для батареек открывается одним нажатием.

Также в SberBox 2 появилась функция «Найти пульт» — для этого нужно дважды нажать кнопку на корпусе приставки, и устройство издаст сигнальный звук.

Изменения коснулись и комплектации — теперь приставку можно закрепить на телевизоре при помощи велкро-липучки, HDMI-кабель съемный, а разъем для провода зарядки расположен сбоку.

SberBox 2 получил современный чип Amlogic S905Y4, который поддерживает разрешение 4К и технологию HDR, 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памяти. Добавлен LAN-разъем, который позволяет подключаться к интернету через кабель.

Первый SberBox компания представила в 2020 году. По данным SberDevices, число пользователей приставки с тех пор достигло 1,5 млн.

Фото: SberDevices