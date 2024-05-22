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В App Store появилось новое приложение с банковскими функциями «Тинькофф»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Для пользователей мобильных устройств на iOS появилось приложение «Т-Старт» с банковскими функциями «Тинькофф». Банк предупредил, что приложение будет доступно в App Store «несколько часов». 

В App Store появилось новое приложение с банковскими функциями «Тинькофф»

Уведомление о новом сервисе появляется при входе в уже скачанное приложение «Тинькофф».

Скриншот RB.RU

При заходе в новое приложение сервис просит ввести номер телефона и код подтверждения из SMS. Внутри доступны банковские сервисы и данные клиента «Тинькофф».

В начале апреля «Тинькофф» выпустил еще одно приложение для iOS — «T-Помощь». Спустя несколько часов его удалили из App Store. 

В феврале прошлого года ЕС ввел санкции против «Тинькофф». Приложения банка пропали из App Store в марте 2023 года. 

После этого банк выпускал несколько приложений для App Store под разными названиями — «Бизнес слова» с функциями «Тинькофф Бизнеса», DocStorage и «Т-Помощь» с банковскими функциями «Тинькофф», «Календарь Инвестора» с функциями «Тинькофф инвестиций». Все они были удалены менее чем за сутки. 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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