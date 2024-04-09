Приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

Приложение «Тинькофф» для iOS — «T-Помощь» — появилось в AppStore. Его могут удалить в любой момент, говорится в уведомлении, которое получил корреспондент RB.RU. В банке на запрос не ответили.

При входе в новое приложение сохранен весь привычный функционал. Разработчиком выступило ООО «Мобильные трубопроводные системы».

RB.RU

Разработчики добавили персональный анализ накоплений, трат, кредитный рейтинг, отслеживание ежемесячных подписок и др. В приложении также можно заказать платежный стикер: нужно нажать «посмотреть все продукты» на главном экране.

Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» появилось в App Store 12 февраля. На следующий день оно было удалено.

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