Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Приложение «Тинькофф» для iOS — «T-Помощь» — появилось в AppStore. Его могут удалить в любой момент, говорится в уведомлении, которое получил корреспондент RB.RU. В банке на запрос не ответили.

Приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

При входе в новое приложение сохранен весь привычный функционал. Разработчиком выступило ООО «Мобильные трубопроводные системы».

RB.RU

Разработчики добавили персональный анализ накоплений, трат, кредитный рейтинг, отслеживание ежемесячных подписок и др. В приложении также можно заказать платежный стикер: нужно нажать «посмотреть все продукты» на главном экране.

Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» появилось в App Store 12 февраля. На следующий день оно было удалено.

Фото на обложке: Roman Arbuzov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Apple открыла доступ к App Store разработчикам эмуляторов ретро-игр
  2. 2 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
  3. 3 Руководство: как выпускать и продвигать приложения в рунете в 2024 году
  4. 4 13 способов отпугнуть пользователей: почему у Zolla, Incity и Oodji низкие рейтинги в сторах
  5. 5 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play

ВОЗМОЖНОСТИ

11 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ростов-на-Дону)

11 апреля 2024

One Day Offer Alfa

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

Все ВОЗМОЖНОСТИ