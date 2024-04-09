Приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

Приложение «Тинькофф» для iOS — «T-Помощь» — появилось в AppStore. Его могут удалить в любой момент, говорится в уведомлении, которое получил корреспондент RB.RU. В банке на запрос не ответили.
При входе в новое приложение сохранен весь привычный функционал. Разработчиком выступило ООО «Мобильные трубопроводные системы».
RB.RU
Разработчики добавили персональный анализ накоплений, трат, кредитный рейтинг, отслеживание ежемесячных подписок и др. В приложении также можно заказать платежный стикер: нужно нажать «посмотреть все продукты» на главном экране.
Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» появилось в App Store 12 февраля. На следующий день оно было удалено.
Фото на обложке: Roman Arbuzov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Apple открыла доступ к App Store разработчикам эмуляторов ретро-игр
- 2 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
- 3 Руководство: как выпускать и продвигать приложения в рунете в 2024 году
- 4 13 способов отпугнуть пользователей: почему у Zolla, Incity и Oodji низкие рейтинги в сторах
- 5 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024