Новое приложение «Тинькофф инвестиций» исчезло из App Store — FM

Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» удалено из App Store менее чем за сутки, пишет Frank Media.
Оно появилось в магазине 12 февраля. Банк предупредил, что оно будет в открытом доступе очень короткое время.
Приложения банка пропали из App Store в марте 2023 года. В феврале прошлого года ЕС ввел санкции против «Тинькофф».
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
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