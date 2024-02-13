Новое приложение «Тинькофф инвестиций» исчезло из App Store — FM

Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» удалено из App Store менее чем за сутки, пишет Frank Media.

Оно появилось в магазине 12 февраля. Банк предупредил, что оно будет в открытом доступе очень короткое время.

Приложения банка пропали из App Store в марте 2023 года. В феврале прошлого года ЕС ввел санкции против «Тинькофф».

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock