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Новое приложение «Тинькофф инвестиций» исчезло из App Store — FM

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Приложение «Календарь Инвестора» сервиса «Тинькофф инвестиций» удалено из App Store менее чем за сутки, пишет Frank Media.

Новое приложение «Тинькофф инвестиций» исчезло из App Store — FM

Оно появилось в магазине 12 февраля. Банк предупредил, что оно будет в открытом доступе очень короткое время.

Приложения банка пропали из App Store в марте 2023 года. В феврале прошлого года ЕС ввел санкции против «Тинькофф».

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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