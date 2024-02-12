Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Приложение сервиса «Тинькофф Инвестиции» снова появилось в App Store

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Тинькофф» сообщил о появлении приложения «Тинькофф Инвестиций» в App Store. Теперь оно называется «Календарь Инвестора».

Приложение сервиса «Тинькофф Инвестиции» снова появилось в App Store

В приложении можно увидеть свой портфель, каталог ценных бумаг, воспользоваться социальной сетью «Пульс» и круглосуточной поддержкой.

 

Сообщается, что предыдущая версия «Тинькофф Инвестиций» продолжит работу, но в ней не будет новых функций.

Приложения банка пропали из App Store в марте 2023 года. В феврале прошлого года ЕС ввел санкции против «Тинькофф».

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 13 способов отпугнуть пользователей: почему у Zolla, Incity и Oodji низкие рейтинги в сторах
  2. 2 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play
  3. 3 Нейросети в помощь грибникам
  4. 4 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
  5. 5 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
Совкомбанк
Узнайте, что думают сотрудники банка о переходе на четерехдневную рабочую неделю
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

12 февраля 2024

Субсидии по франшизе

13 февраля 2024

GITEX Africa 2024

13 февраля 2024

FBIE China 2024

13 февраля 2024

KIHE 2024

14 февраля 2024

Асинхронный питчинг

Все ВОЗМОЖНОСТИ