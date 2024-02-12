Приложение сервиса «Тинькофф Инвестиции» снова появилось в App Store

«Тинькофф» сообщил о появлении приложения «Тинькофф Инвестиций» в App Store. Теперь оно называется «Календарь Инвестора».
В приложении можно увидеть свой портфель, каталог ценных бумаг, воспользоваться социальной сетью «Пульс» и круглосуточной поддержкой.
Сообщается, что предыдущая версия «Тинькофф Инвестиций» продолжит работу, но в ней не будет новых функций.
Приложения банка пропали из App Store в марте 2023 года. В феврале прошлого года ЕС ввел санкции против «Тинькофф».
Фото на обложке: Primakov /
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