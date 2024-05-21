Продажи товаров российских дизайнеров на вторичном рынке выросли на 17%

Доля перепродаж товаров российских дизайнеров в январе-марте 2024 года выросла на 17% год к году. При этом в целом сегмент ресейла за это время увеличился всего на 3%.

Самые продаваемые марки на вторичном рынке — Lime, Monochrome, Gate 31, 12 Storeez, SHU, ZNY, Ushatava и 2MOOD, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Авито».

Эксперты объясняют изменение ситуации тем, что марки, создаваемые локальными дизайнерами, становятся все более узнаваемыми и на ресейл-платформах их можно купить в несколько раз дешевле.

По словам операционного директора Second Friend Store Полины Потаповой, чтобы бренд стал интересен в сегменте ресейла, должны сойтись несколько факторов: его популярность, недоступность в ритейле и большое число лояльных покупателей.

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