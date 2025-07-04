500 млн в модный бренд и банкротство: самый неудачный проект фаундера «ВкусВилла» может закончиться уголовным делом
Российский бренд одежды Noun три года терпел убытки, а когда они превысили 200 млн рублей, потребовала признать себя банкротом. Арбитражный суд Волгоградской области 14 марта 2025 года согласился с компанией и ввел в отношении юрлица бренда ООО «Модная розница» процедуру наблюдения. Временный управляющий Елена Петрова в рамках разбирательств изучила сделки сети магазинов за последние три года и пришла к неутешительным выводам. Банкротство Noun, хоть и не фиктивное, но имеет признаки преднамеренности.
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«Выявлены сделки, которые отвечают признакам подозрительности», — констатировала Петрова в своем заключении в июне 2025 года. Запахло переходом разбирательств в уголовную плоскость.
«Модная розница» — детище бизнесмена Семена Пименова. Магазины под брендом Noun работали с 2016 года по принципу «быстрой моды». На собственном производстве компания делала одежду небольшими партиями, по 100-300 единиц. Если модель «заходила», то ее выпуск оперативно увеличивали. Первое время дела у компании шли сверхуспешно. Например, в 2020 году выручка выросла почти в 20 раз, до 100 млн рублей. Чистая прибыль подскочила в 55 раз, до 28 млн рублей.
Результативная деятельность привлекла внимание старших товарищей. У Пименова появился партнер — фонд «ТилТех Капитал», который связан с успешным миллиардером, основателем «ВкусВилла» Андреем Кривенко. Фонд начал щедро инвестировать в региональную сеть. В 2022 году объем вложений достиг 290 млн рублей, в конце 2023 года сеть получила заем еще на 210 млн рублей, а в июле 2024 года фонд Кривенко приобрел предприятие целиком.
Пименову пришлось уволиться с поста гендиректора компании и пожаловаться в Forbes. Комментируя выход из собственного бизнеса, он заявил, что его вынудили это сделать, а вот в компенсации отказали. На момент публикации материала RB.RU не удалось получить комментарий Пименова.
Уже в июне 2025 года основатель Noun потребовал включить выплату за долю в реестр кредиторов. Сумма - 194 млн рублей. Судебная инстанция отказала бизнесмену. А вот требования «ТилТех» в силе. Фонд собирается вернуть выданный модной компании заем на 210 млн рублей. Но на момент банкротства на счетах «Модной розницы» нашли только 5 млн рублей.
- В настоящее время 45,5% в «Модной розницы» принадлежат АО «ТилТех» (фонд «ТилТех Капитал», который связан с основателем «ВкусВилла» Андреем Кривенко), еще 54,5% находятся на балансе самого ООО. До 9 июля 2024 года эта доля принадлежала основателю Семену Пименову. А до апреля 2023 года Пименов владел 85%, а только 15% были у «ТилТеха».
В пресс-службе «ТилТех Капитала» RB.RU прокомментировали ситуацию вокруг бренда Noun: все магазины закрыты, а в правоохранительные органы направлено заявление.
«По итогам выхода мажоритарного акционера (Семена Пименова — прим. ред.) из состава участников была произведена независимая комплексная проверка экономического и финансового состояния компании, проверка достоверности информации в финансовой отчетности, а также анализ и оценка перспектив ее развития, получено аудиторское заключение по итогам которого было подано заявление о банкротстве. Суд принял данное заявление, ввел процедуру наблюдения, был назначен временный конкурсный управляющий. Управляющий проводит обязательные мероприятия в рамках своих полномочий по анализу финансового состояния организации, анализа сделок за последние три года и анализ признаков фиктивного и преднамеренного банкротства организации. По итогу деятельности был направлен иск о взыскании убытков и направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы. Магазины закрыты, с сотрудниками компании были расторгнуты договора», — заявили в «ТилТех Капитале».
Происходящее вокруг компании может привести к серьезным неприятностям для тех, кто ей управлял, рассказал RB.RU управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.
«Преднамеренное банкротство — это умышленное создание или увеличение неплатежеспособности предприятия руководителем или собственником. Это уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 196 УК РФ», — заявил юрист.
Пустовит назвал последствия для должностных лиц и собственников:
- Административная ответственность: штрафы, дисквалификация руководителей
- Уголовная ответственность: вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет
- Субсидиарная ответственность: личное имущество руководителей может быть использовано для погашения долгов
- Дисквалификация: запрет на занятие руководящих должностей в будущем
Что касается заявления о взыскании убытков, то оно может быть удовлетворено судом, если будет доказано наличие:
- Прямых убытков компании по вине руководителя
- Причинно-следственной связи между действиями директора и убытками
- Превышения полномочий или недобросовестного поведения руководителя
По словам Пустовита, бывшему руководителю грозят личное банкротство в случае взыскания убытков, введение запрета на ведение бизнеса, уголовное преследование при доказательстве умысла и взыскание имущества для погашения долгов компании
«Важно отметить, что окончательное решение по всем вопросам будет принято судом после полного расследования всех обстоятельств дела и оценки представленных доказательств», — заключил Пустовит.
Фото на обложке: THINK A / Shutterstock / FOTODOM
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